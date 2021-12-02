"الشباب والثقافة" تنهي استعداداتها لإحياء اليوم العالمي للتطوع

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة، عن انتهاء كافة استعداداتها لإحياء اليوم العالمي للتطوع، يوم الأ؛د القادم، تحت شعار "خضراء بسواعد شبابنا" من خلال تنفيذ سلسلة أنشطة وفعاليات على مستوى محافظات قطاع غزة.

وأوضح رئيس الهيئة أحمد محيسن، أن الهيئة تسعى إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع الفلسطيني خاصة بين فئة الشباب وترسيخه كفكر ومنهج إنساني، وزرع روح المسؤولية الاجتماعية لديهم وتعزيز دورهم المؤثر في المجتمع.

وأشار إلى أن الحملة ستستمر لمدة أسبوع وسيتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي ووزارة الزراعة، من خلال المراكز الشبابية والمراكز الثقافية والمجموعات الكشفية والفرق الكشفية التابعة للهيئة، مبينًا أنه سيتم إطلاق الحملة من خلال مؤتمر صحفي ويتبع ذلك رسم جداريات وحملات تنظيف وتشجير وحملة تثقيف وتوعية في المدارس والجامعات حول أهمية العمل التطوعي، بالإضافة إلى حملة تبرع بالدم.

يذكر أن الهيئة تعكف على صياغة لائحة قانونية للتطوع في المؤسسات الحكومية وسيتم رفعها للجهات المختصة لاعتمادها وإقرارها لتكون ناظمًا للعمل التطوعي ويحفظ حقوق المتطوعين.