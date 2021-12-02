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سلطة المياه وجودة البيئة تنتهي من إعداد دليل خدماتها الموحد

02 كانون أول / ديسمبر 2021 12:20

سلطة المياه وجودة البيئة تنتهي من إعداد دليل خدماتها الموحد
سلطة المياه وجودة البيئة تنتهي من إعداد دليل خدماتها الموحد

غزة- الرأي

أنجزت سلطة المياه وجودة البيئة –إعداد دليل خدماتها الموحد، حيث بيّنَ د. يوسف إبراهيم رئيس سلطة المياه وجودة البيئة أن السلطة إنما تنشد من خلال تقديم تلك الخدمات وغيرها؛ لتحسين جودة البيئة الفلسطينية وإدارة مواردها الطبيعية بشكل مستدام، بالاضافة الى تنظيم استثمار مصادر المياه، وتنمية المحميات الطبيعية، ومراقبة التلوث البيئي والحد منه، ومتابعة التشريعات المائية والبيئية.

وأكد مدير عام وحدة التخطيط والتوعية د.منذر سالم أن الدليل الموحد للخدمات الدليل يهدف إلى تعريف الجهات المختلفة (مواطنون، شركات، مؤسسات أهلية، هيئات محلية، دوائر حكومية، وموظفون) بالخدمات التي تقدمها سلطة المياه وجودة البيئة، موضحاً أن إعداد الدليل واخراجه تم بالمظهر الذي يأمله أبناء شعبنا الصابر؛ لذا كان دليلاً يسيراً واضحاً يساهم في حماية المياه والبيئة من التلوث والاستنزاف. 
فيما ثمّن رئيس السلطة الجهود المخلصة المبذولة من وحدة التخطيط والتوعية في تحقيق أهداف سلطة المياه وجودة البيئة.

يشار إلى أنه تم اعتماد الدليل من الجهات المختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ وسيتم إجراء اللازم لنشرها عبر موقع سلطة المياه وجودة البيئة الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وكذلك موقع الحاسوب الحكومي.

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