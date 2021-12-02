جودة البيئة تنجح بالتخلص من 20 ألف طن نفايات بخزاعة

خان يونس- الرأي

نجح فريق وحدة حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة، في التخلص من مكب النفايات العشوائي التابع لبلدية خزاعة جنوب قطاع غزة، والذي يحتوي على اكثر من ٢٠الف طن من النفايات، وحيث تم ترحيلها لمكب الفخاري.



وأفاد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن طواقم السلطة تعمل على قدم وساق بالرقابة على مكبات النفايات العشوائية والتخلص منها بطريقة آمنة للحفاظ على البيئة.



واعتبر مدير دائرة النفايات الصلبة والصرف الصحي م.محمد مصلح أن استجابة بلدية خزاعة بالتخلص من مكب النفايات العشوائي ساهم في تحقيق الهدف المطلوب، شاكرا لهم حسن تعاونهم.

