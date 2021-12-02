التعليم يقيم الطلبة المشاركين في مبادرة سفراء حول العالم

غزة- الرأي

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي الاجتماع التقييمي الخاص بأعمال الطلبة المشاركين بمبادرة سفراء حول العالم، والتي تتناول الانتهاكات الإسرائيلية بحق قطاع التعليم في فلسطين.



وترأس لجنة التقييم مدير عام العلاقات الدولية والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ومشاركة أعضاء اللجنة التقييمية أ. محمد الجديلي، أ. أشرف كحيل، وأ. معتز أبو إسماعيل.



وأوضح النجار أن وزارة التربية والتعليم شرعت بتقييم أعمال الطلبة المشاركين بمبادرة سفراء حول العالم ضمن معايير واضحة ومحددة تم مشاركتها مع الطلبة وتدريبهم عليهم مسبقًا.



كما بيَّن النجار أن هذا التقييم يأتي لمعرفة نتائج الدورة التدريبية التي خضع لها الطلبة المشاركين في مبادرة سفراء حول العالم، والتي كانت بالتنسيق ما بين الإدارة العامة للإشراف التربوي ووحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالوزارة.



بدوره أوضح الجديلي أنه فور انتهاء اللجنة من عملية التقييم سيتم إبلاغ المديريات التي يتبع لها الطلبة وعمل لقاء لتكريم الطلبة أصحاب الأعمال الفائزة ومنحهم هدايا وشهادات.



يذكر أن حوالي 30 عملاً مميزاً من إنتاج طلبة من مديريات التربية والتعليم السبع قد تم تقديمها للجنة، ومن المتوقع ظهور النتائج خلال نهاية الأسبوع القادم.