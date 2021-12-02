وزارة الأسرى تحذر من خطورة الوضع الصحي للأٍسير أبو هواش

غزة- الرأي

حذرت وزارة الأسرى والمحررين من خطورة الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش والذي يستمر باضرابه عن الطعام لليوم"108" على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الإداري في ظروف صحية خطيرة.

وأوضحت وزارة الأسرى، أنّ محكمة الاحتلال العسكرية بالأمس أرجئت البت في قضية الأسير أبو هواش، خلال جلسة استئناف له لعدم وجود تقرير طبيّ محدث حول وضعه الصحيّ وبسبب وضعه الصحيّ الخطير، وعليه يتم تعيين جلسة أخرى."

وأضافت، أنه يعاني من ضيق في التنفس وقلة النوم، وآلام بالخاصرة وهبوط في نسبه البوتاسيوم في الدم، حيث ظهر المعتقل أبو هواش في الجلسة، بوضع صحي بالغ الخطورة، ولم يستطع القدرة على النطق ولا يستطيع تحريك يديه أو قدميه،.

وطالبت وزارة الأسرى، كافة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان بالتحرك سريعاً لإنقاذ حياته، واطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال خاصة الأسرى المرضي والإداريين".



يذكر أن الأسير "أبو هواش" (40 عاماً)، معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه ثماني سنوات في سجون الاحتلال، ومتزوج وأب لخمسة أطفال.