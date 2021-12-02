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السياحة تطلع وفداً من المنظمة الفرنسية للتنمية على " تل ام عامر "

02 كانون أول / ديسمبر 2021 12:55

السياحة تطلع وفداً من المنظمة الفرنسية للتنمية على " تل ام عامر "
السياحة تطلع وفداً من المنظمة الفرنسية للتنمية على

غزة- الرأي

زار وفد من المنظمة الفرنسية للتنمية موقع تل ام عامر الأثري (دير القديس هيلاريون)، واطّلع الوفد الخبير الممول على مراحل تنفيذ مشروع الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني بالموقع الأثري.

ويشمل المشروع حماية منطقة الحمامات العامة وترميم وصيانة المجمع الكنسي واعادة تأهيله، وعمل ممرات للزوار وبناء سور خارجي لحماية الموقع ومبنى إداري لوزارة السياحة والآثار فضلاً عن صيانة بئر المياه الأثري وتسهيل المهام المطلوبة لخبراء الآثار العاملين لإعداد الدراسات والأبحاث العلمية التي تؤرخ للمكان على مر العصور والحقب الزمنية ومراحل تطور الحضارة الإنسانية فيه.


وأشارت المدير التنفيذي إليس على استمرارية دعم المنظمة للطواقم الفنية واستكمال مشروع تطوير التل الأثري والذي يشمل توليد طاقة شمسية يستفيد منها سكان المحافظة الوسطى، معربةً عن اعجابها بآثار غزة التاريخية ذات الحضارة العظيمة الضاربة في عمق التاريخ منذ آلاف السنين.

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