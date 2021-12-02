مكـــافحة الوسطى تعقد محاضرات توعية لطلاب الثانوية

الوسطى- الرأي

نظم قسم التوعية بدائرة شرطة مكافحة المخدرات بالمحافظة الوسطى سلسلة محاضرات توعوية لطلاب مدرسة فتحي البلعاوي الثانوية للبنين في البريج، لبيان خطورة المخدرات والآثار المترتبة على إدمانها.

وذكرت المكافحة أن المحاضرات التوعوية استهدفت أكثر من "250" طالب خلال "7" محاضرات، تناولت عدة موضوعات " النتائج المترتبة على تعاطي المخدرات وأثرها السلبي على أفراد الأسرة وعلى المجتمع بصورة عامة “.

واستعرض قسم التوعية خلال اللقاءات والمحاضرات أسباب الإدمان والسقوط في وحل المخدرات والنتائج المترتبة على تعاطيها، وطرق الوقاية والسلامة منها.

تجدر الإشارة إلى أن أقسام التوعية في مكافحة المخدرات تنظم العديد من المحاضرات التوعوية والإرشادية لطلبة المدراس في إطار تعزيز وتحصين المجتمع، وبيان المخاطر والآثار السلبية على تعاطي المخدرات.