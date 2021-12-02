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سلطة المياه تنفذ جولات متابعة على 37 شاليه في قطاع غزة

02 كانون أول / ديسمبر 2021 01:12

سلطة المياه تنفذ جولات متابعة على 37 شاليه في قطاع غزة
سلطة المياه تنفذ جولات متابعة على 37 شاليه في قطاع غزة

غزة- الرأي

 أجرت طواقم سلطة المياه وجودة البيئة جولة متابعة على 37 شاليه منتشرين على مستوى محافظات قطاع غزة.

وشاركت سلطة المياه وجودة البيئة كعضو ضمن لجنة متابعة الشاليهات برئاسة وزارة السياحة والآثار والمكونة من وزارة الصحة ووزارة الحكم المحلي ووزارة الداخلية والأمن الوطني كأعضاء في اللجنة.


وأفادت طواقم سلطة المياه وجودة البيئة، أن الجولة كان بصدد تصويب الاوضاع القانونية للاصحاب الشاليهات والعمل ضمن النظام المعمول به لدى الجهات المختصة.


وأكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن الهدف الاساسي للجولات الميدانية لأصحاب الشاليهات متابعة آخر المستجدات لطبيعة عملهم.

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