"شؤون المرأة" تكرم العاملات في غرفة الإرشاد الأُسري بمجمع الشفاء

غزة- الرأي

كرمت وزارة شؤون المرأة ، الممرضات العاملات في غرفة الإرشاد الأسري بمجمع الشفاء الطبي، ضمن فعاليات حملة "رغم القيد" التي أطلقتها لمناهضة العنف ضد المرأة، جاء ذلك ضمن فعالية تضامنية مع الأسيرات نُظمت داخل مجمع الشفاء.



وأكدت مومنة الرقب ممثلة شؤون المرأة على أهمية دور العاملات في الإرشاد الأسري لتقليل من العنف ودعم المرأة الفلسطينية المحاصرة، مشيرةً إلى أن تكريمها جاء لتعزيز صمود المرأة .



وأكدت الرقب على أهمية تسليط الضوء على المرأة الفلسطينية داخل سجون الاحتلال وما تتعرض له من ظلم وتعذيب وتنكيل فعلى مدار سنوات الصراع الطويلة مع الاحتلال، لافتتاً إلى أن أكثر من 16000 فلسطينية (بين مسنة وقاصر) للاعتقال في سجون الاحتلال.



وأضافت " إن مصلحة سجون الاحتلال ما زالت تمعن في التنكر لالتزاماتها في اتخاد التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الأٍسيرات، مؤكدةً أن الاحتلال لازال يمارس سياسة الإهمال الطبي الممنهج وعدم تقديم العلاج الطبي المناسب لهن.



وشكرت الرقب كل من شارك في تنفيذ الفعالية، كما أبرقت التحية إلى أسيراتنا وأسرانا الأبطال الصامدين وعائلاتهم مؤكدين لهم إن نيل حريتهم هي مقدمة لتحقيق حرية الشعب بأسره .



ومن جانبه قالت د. منى كسكين رئيس غرفة الإرشاد الأسري بالمجمع، خلال الوقفة التضامنية أن الهدف من الحملة التأكيد على ثباتنا والتزامنا نحو مناهضة العنف بكل أشكاله، خاصةً عنف الاحتلال ضد الأسيرات في السجون.

وباركت كسكين جهود وزارة المرأة على ما تقدمه من خدمة لدعم المرأة الفلسطينية داخل السجون أو في القطاع المحاصر على حدٍ سوء.

يذكر أن وزارة شؤون المرأة أطلقت الأربعاء (24 نوفمبر 2021) فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، حاملاً عنوان "رغم القيد" لتسليط الضوء على معاناة الأسيرات داخل المعتقلات الصهيونية.