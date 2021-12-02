التنمية تطلق مبادرة الحفاظ على القراءة

غزة- الرأي

نفذ مركز تمكين المرأة والمجتمع التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في محافظة الشمال بالتعاون مع متطوعي فريق لمسة وفاء فلسطين و جمعية خطوة للتنمية والتطوير المجتمعي وجمعية عطاء بلا حدود فكرة مبادرة أمي تقرأ لي لتعزيز القراءة والتكافل الأسري بين مكونات النواة الأولى للتنمية المجتمعية وهي الأسرة وتعزيز القيم المجتمعية.

ويأتي ذلك للتعريف بأهمية القراءة وتعزيز ثقافة اكتساب المعرفة وتعزيز التكافل الأسري والاجتماعي بين مكونات الأسرة في ظل غياب كثير من دور المؤسسات ذات الهدف.



من جانبها أوضحت مدير المركز أ. صابرين أبو عمرة أن فعاليات المباردة انطلقت صباح اليوم ضمن مبادرات الصمود والتحدي في فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. حيث جاءت الفكرة لابراز دور التعلم وتعزيز مصادر التعلم.