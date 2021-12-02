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وزارة التنمية الاجتماعية تنظم دورة حول قانون الأسرة

02 كانون أول / ديسمبر 2021 02:09

وزارة التنمية الاجتماعية تنظم دورة حول قانون الأسرة
وزارة التنمية الاجتماعية تنظم دورة حول قانون الأسرة

غزة- الرأي

نظمت  وزارة التنمية الاجتماعية  قسم قضايا المرأة  في وزارة التنمية الاجتماعية دورة تدريبية حول قانون حماية الأسرة من العنف،  في قاعة بيت الأمان لرعاية النساء.

جاء ذلك،  بحضور أ. اعتدال قنيطة مديرة دائرة المرأة و أ. اسلام عودة رئيس قسم قضايا المرأة ، ومحاضر الدورة الدكتور نهاد الشيخ خليل المحاضر في الجامعة الاسلامية. 


وفي كلمته أكد الشيخ خليل على أهمية وجود قوانين تحمي الأسرة والمجتمع الفلسطيني تتوافق مع احتياجات المجتمع  وتحفظه وتتناسب مع قيمه وتطوره ،مبينا  أن مشاكل الأسرة  المرأة في حاجة إلى تضافر كافة الجهود لتخفيف حدة المشاكل الأسرية وحلها بطرق تحفظ كينونة الأسرة  ليس تدميرها.

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