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العدل تشارك في ورشة عمل للمنظمات الأهلية حول أوضاع المرأة

02 كانون أول / ديسمبر 2021 02:14

العدل تشارك في ورشة عمل للمنظمات الأهلية حول أوضاع المرأة
العدل تشارك في ورشة عمل للمنظمات الأهلية حول أوضاع المرأة

غزة- الرأي

شاركت عدد من القانونيات بوزارة العدل في ورشة عمل عقدها قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورشة عمل، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بعنوان "أوضاع المرأة في قطاع غزة" لتسليط الضوء واقع المرأة في ظل استمرار العنف الممارس ضدها بأشكال مختلفة.


وشارك في الورشة كل من أ. آلاء عبد الغفور من الشؤون القانونية وأ. رشا العمصي من وحدة شؤون القضاء والنيابة.


وأكدت القانونيات من الوزارة على أن الحكومة شكلت لجنة من عدة وزارات بتكليف من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة ديوان الفتوى والتشريع وعضويه وزاره العدل ووزارة شئون المرأة ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة لوضع دليل الإجراءات الخاص بالعنف ضد المرأة.


ويوضح الدليل الاجراءات المتبعة من قبل شركاء الدليل لكيفيه التعامل مع الناجيات واداره حالتهم للحد من العنف ضد النساء.


وأن اللجنة بصدد الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لدليل اجراءات العمل الموحد واداره الحالة لمقدمي الخدمات للنساء والفتيات الناجيات من العنف.


كما ناقشت الورشة مدى إيفاء دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية للقضاء على العنف ضد المرأة خصوصا بعد التزام دولة فلسطين بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بالمرأة، واستعراض السياسيات والتحديات والتدخلات المطلوبة لحماية حقوق المرأة. وأكد المتحدثون على جملة من التوصيات في مقدمتها ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية للعمل على تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التعذيب بحق المرأة، وضرورة العمل التكاملي على المستويين الرسمي ومؤسسات المجتمع المدني في تمكين وحماية النساء والحث على الإبلاغ عن وقوع الانتهاكات بمختلف انواعها، وتقديم الدعم اللازم لهن، مؤكدين أن المنظمات الأهلية النسوية هي الأكثر دراية بواقع المرأة.


وطالب المجتمعون بضرورة إقرار قانون حماية الأسرة وتعديل رزمة من القوانين تحمي النساء وتمكينهم من الوصول للعدالة، وشددوا على مبدأ المحاسبة والمساءلة لمقترفي الجرائم والانتهاكات بحق النساء ومقاضاتهم.

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