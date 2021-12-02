اللجنة المركزية بالحكم المحلي تعقد جلستها رقم (39 ) وتتخذ عدة قرارات

غزة- الرأي

عقدت اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة جلستها رقم 39/2021 في مقرها الدائم بوزارة الحكم المحلي لمناقشة عدة ملفات وإصدار القرارات الخاصة بها.

وترأس اللجنة وكيل وزارة الحكم المحلي م . سمير مطير ، وبحضور كامل أعضاء اللجنة حيث تم عرض الملفات البالغ عددها 16 موضوع .

حيث تمت مناقشة (11) ملف تفصيلي لشوارع وأحياء سكنية في محافظات غزة، حيث تنوع اتخاذ القرارات فيها ما بين ادخال تعديلات وإيداع وتصديق نهائي.

كما ناقشت اللجنة المركزية عدد (3) ملف معاملات ترخيص، اضافة الى مشروع تقسيم (1) وفيما يتعلق بالمتفرقات فقد تم عرض عدد (1) ملفات متفرقة كان القرار فيها مخاطبة الجهات المعنية حسب الأصول .