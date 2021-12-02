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الصحة تجري عملية جراحية لسبعينية تُعاني من جلطات دماغية

02 كانون أول / ديسمبر 2021 06:26

الصحة تجري عملية جراحية لسبعينية تُعاني من جلطات دماغية
الصحة تجري عملية جراحية لسبعينية تُعاني من جلطات دماغية

غزة- الرأي

نجح الطاقم الطبي بقسم جراحة الأوعية الدموية برئاسة د.محمد كلوب بمستشفى غزة الأوروبي في اجراء عملية جراحية مميزة على الشرايين السباتية لسبعينية كانت تعاني من جلطات دماغية عابرة ناتجة عن عدة انحناءات حادة في الشريان السباتي الأساسي والعميق، والتي تعد ضمن سلسلة من العمليات الكبرى التي أجريت في مستشفى غزة الأوروبي.


وأكد د.كلوب أن العملية أجريت بأحدث التقنيات العالمية للحفاظ على الضخ الشرياني الدماغي.


وقال استشاري جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة أن الطاقم الطبي واجه صعوبات خلال اجراء العملية ومضاعفات بعدها والتي تم التعامل معها بسرعة ومتابعة فائقة في قسم العناية المركزة، ومن ثم خرجت المريضة من العناية المركزة بعد عدة أيام وبعدها غادرت المريضة متماثلة للشفاء.


ووجه الدكتور كلوب شكره للطاقم الطبي المشارك وللدكتور محمد الحويحي الذي تفانى في عمله من أجل انجاح هذه العمليات الجراحية الصعبة، كما شكر طواقم التخدير والعناية المكثفة وطواقم التمريض، وادارة مستشفى غزة الاوروبي وعلى رأسها الدكتور يوسف العقاد والدكتور اتحاد شبير.

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