الإعلام الأجنبي بوزارة الإعلام تعزز تعاونها مع وزارة الأسرى

غزة- الرأي

استقبلت دائرة الاعلام الأجنبي بوزارة الإعلام-المكتب الإعلام الحكومي- اليوم الخميس، وفداً من وزارة شؤون الاسرى والمحرريين.

وضم الوفد كلا من مدير الاعلام في الوزارة إسلام عبده، وبلال أبو مطر من وحدة التصميم والمونتاج، و رشا غباين، مسؤولة قسم الترجمة في الوزارة، وكان في استقبال الوفد كلا من مدير وحدة الاعلام الأجنبي المكلف بالوزارة سحر القيشاوي، وبحضور كلا من دعاء الهباش، وهيثم حرارة .

وناقش الطرفان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بقضية الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وتحدث عبده، حول الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات التي يتعرضون لها بشكل مستمر، مشددا على أهمية تضافر جهود الوزارتين في تسليط الضوء على هذه الانتهاكات، وترويج قضية الاسرى الفلسطينيين على صعيد الاعلام الغربي، وإبراز صوت المؤسسة الحكومية بخصوص هذه القضية.



من جهتها، رحبت القيشاوي بالوفد الزائر، وأطلعتهم على طبيعة عمل الدائرة والمهام المنوط تنفيذها وأبدت الاستعداد للعمل معاً من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على صعيد أنسنه قضية الاسرى، مشيرة الى أهمية استثمار الجهود باتجاه تطوير الرسالة الإعلامية المتعلقة بقضية الاسرى والمحررين.