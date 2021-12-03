مانشستر يونايتد يعلن رحيل مايكل كاريك بعد الفوز على أرسنال

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل مايكل كاريك عن تدريب الفريق، عقب الفوز الذى حققه مساء الخميس على ضيفه أرسنال بنتيجة 3 - 2، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب "أولد ترافورد"، فى ختام مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الحالى 2021 - 2022.

وقال بيان مانشستر يونايتد قرر مايكل كاريك التنحي عن منصبه كمدرب للفريق الأول ومغادرة النادي بعد انتهاء فترة عمله كمدير مؤقت، بعد أن قضى 15 عاما بين جدران النادى كلاعب ومدرب.

وكان كاريك قد تولى تدريب اليونايتد بشكل مؤقت خلال المواجهات الثلاثة الأخيرة أمام فياريال الإسباني فى دورى أبطال أوروبا وتشيلسي وأرسنال فى الدوري الإنجليزي، بعد قرار رحيل النرويجى أولى جونار سولشاير.

وسيتولى الألمانى رالف رانجيك تدريب مانشستر يونايتد بداية من المباراة المقبلة وحتى نهاية الموسم الجارى.

وقال مايكل كاريك للموقع الرسمى للنادى:"وقتي في هذا النادي الرائع سيظل دائمًا أفضل سنوات مسيرتي، عندما وقّعت لأول مرة منذ أكثر من 15 عامًا، لم أكن أتخيل مطلقًا الفوز بالعديد من الألقاب، ولن أنسى بالتأكيد الذكريات الرائعة كلاعب وكعضو في الفريق التدريبي".



أضاف قائلا:"بعد الكثير من التفكير قررت أن هذا هو الوقت المناسب لي لمغادرة النادي، أود أن أسجل شكري لجميع اللاعبين، وبشكل خاص إلى طاقم العمل في الكواليس، فقد كان العمل لساعات طويلة مع مثل هذه المجموعة الرائعة من الأشخاص متعة حقيقية وقد كونت بعض الصداقات طويلة الأمد".



مان يونايتد ضد أرسنال

وسجل سميث روى هدف أرسنال فى الدقيقة 14 من زمن اللقاء، من أسيست برأس النجم المصرى محمد الننى، من تسديدة قوية فى غياب دى خيا حارس مانشستر يونايتد، الذى سقط على أرضية الملعب متأثرا بإصابته، ولكن أشار حكم الفيديو "فار" بشرعية الهدف.

وأحرز النجم البرتغالى برونو فيرنانديز هدف التعادل لفريق اليونايتد فى الدقيقة 44 بعد تلقيه تمريرة من فريد، سددها على يسار حارس الجانرز.

وفى الشوط الثانى، نجح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى تسجيل هدف اليونايتد الثانى فى الدقيقة 52، بعد متابعته لعرضية زميله ماركوس راشفورد، ليصل إلى هدفه رقم 800 فى مسيرته، بواقع 685 هدفا مع الأندية و 115 مع منتخب البرتغال.

ونجح النرويجى مارتن أوديجارد فى تسجيل هدف التعادل لفريق أرسنال فى الدقيقة 55. وعاد رونالدو ليسجل هدفه الشخصى الثانى والثالث للشياطين الحمر فى الدقيقة 70 عبر ركلة جزاء. ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 21 فى المركز السابع، بينما توقف رصيد أرسنال عند 23 نقطة فى المركز الخامس، ويتصدر تشيلسي برصيد 33 نقطة.