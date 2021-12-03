كريستيانو رونالدو : لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه

حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الاحتفال بفوز فريق مساء الخميس على نادي أرسنال الإنجليزي، وتسجيله هدفين في شباك الجانرز، في المباراة التي انتهت بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الحالى 2021 - 2022.

ونشر رونالدو مجموعة صور من احتفاله بالفوز اليوم عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب: "لقد تم التركيز بالفعل على المباراة القادمة، وليس هناك وقت للاحتفال، كان فوز اليوم مهمًا جدًا للعودة إلى المسار الصحيح، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه حتى نصل إلى الوجهة، تهانينا لجميع زملائي في الفريق، روح رائعة الليلة، وشكرًا خاصًا جدًا لمشجعينا، لم نكن لنفعل ذلك بدونكم".

مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال

سجل سميث روى هدف أرسنال فى الدقيقة 14 من زمن اللقاء، من أسيست برأس النجم المصرى محمد الننى، من تسديدة قوية فى غياب دى خيا حارس مانشستر يونايتد، الذى سقط على أرضية الملعب متأثرا بإصابته، ولكن أشار حكم الفيديو "فار" بشرعية الهدف.

وأحرز النجم البرتغالى برونو فيرنانديز هدف التعادل لفريق اليونايتد فى الدقيقة 44 بعد تلقيه تمريرة من فريد، سددها على يسار حارس الجانرز.

وفى الشوط الثانى، نجح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى تسجيل هدف اليونايتد الثانى فى الدقيقة 52، بعد متابعته لعرضية زميله ماركوس راشفورد، ليصل إلى هدفه رقم 800 فى مسيرته، بواقع 685 هدفا مع الأندية و 115 مع منتخب البرتغال.

ونجح النرويجى مارتن أوديجارد فى تسجيل هدف التعادل لفريق أرسنال فى الدقيقة 55. وعاد رونالدو ليسجل هدفه الشخصى الثانى والثالث للشياطين الحمر فى الدقيقة 70 عبر ركلة جزاء.