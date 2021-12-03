اعرف الفرق بين رصد المشتركين بقناتك على يوتيوب عبر موقع الويب وتطبيق الجوال



إذا بدأت فى جذب بعض المشتركين لقناتك على يوتيوب، فمن الجيد تتبعهم، فالمنصة لا تتيح لك فقط معرفة مدى سرعة نمو القناة، ولكن رؤية المشتركين أيضا للتخطيط لأفكار فيديو جديدة، وهناك فرق بين الاطلاع على قائمة كاملة بجميع مشتركي يوتيوب على موقع الويب، ومعرفة عدد المشتركين لديك على كل من موقع الويب وتطبيق الجوال، حيث نرصد لك ذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيف ترى مشتركي قناة يوتيوب على الموقع

1. سجل الدخول إلى حسابك على YouTube على موقع الويب واضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك.



2. اضغط فوق خيار YouTube Studio.



3. تحت عنوان تحليلات القناة، سترى عدد المشتركين لديك.



4. قم بالتمرير لأسفل إلى مربع "المشتركون الجدد" واضغط فوق "عرض الكل"، وستظهر نافذة منبثقة تحتوي على جميع المشتركين لديك، ويمكنك فرزها حسب تاريخ اشتراكهم وعدد المشتركين لديهم، ولكن لاحظ أنه إذا جعل المشترك ملفه الشخصي خاصًا، فلن يظهر هنا.

كيف ترى مشتركي يوتيوب الخاص بك على الهاتف المحمول

هذه القائمة الكاملة لجميع المشتركين لديك متاحة فقط على موقع YouTube على الويب، والذي يمكنك فتحه على هاتفك في تطبيق متصفح الويب.

وهذا هو الفرق بين القيام بذلك على الهاتف أو الكمبيوتر، ولكن مع ذلك في تطبيق YouTube للهاتف، يمكنك فقط معرفة عدد المشتركين لديك، وليس قائمة من هم، وإليك كيفية القيام بذلك:



1. افتح تطبيق YouTube واضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليمنى، ثم حدد قناتك.



2. في قناتك، سيتم عرض عدد المشتركين في YouTube بجوار رمز المستخدم الخاص بك وأسفل اسمك.