مايكروسوفت تختبر عدة طرق لتحسين قائمة ابدأ فى windows 11

مايكروسوفت ليست مستعدة للتراجع بعد عن تغييرات التصميم الرئيسية لنظام التشغيل Windows 11، ولكنها على الأقل تختبر بعض الطرق الجديدة لتخصيص نظام التشغيل، باستخدام أحدث إصدار من Windows 11 Insider (22509)، ويمكنك جعل قائمة البدء المُجددة تعرض المزيد من التطبيقات المثبتة، أو المزيد من التطبيقات والملفات الموصى بها ، بالإضافة إلى الوضع الافتراضي الذي يوازن بين الاثنين، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

وهذه ليست عودة إلى قائمة ابدأ في نظام التشغيل Windows 10 التي كان يطالب بها بعض المستخدمين المتعصبين، وفي الحقيقة، من غير المحتمل أن تلين مايكروسوفت على الإطلاق، ويعطي Windows 11 الأولوية للبساطة، وقائمة البدء المزدحمة المليئة بجميع تطبيقاتك لا تناسب هذا القالب حقًا.

ومن بين التغييرات الأخرى، سيعيد إصدار Insider أيضًا التاريخ والساعة إلى شريط المهام على شاشات عرض إضافية، وهو شيء تمت إزالته لسبب غير مفهوم في Windows 11، وتلاحظ Microsoft أن القرص لن يظهر لكل مستخدم Insider ، بشكل غريب بما فيه الكفاية.

وإنه لأمر مخز أن Microsoft لا تستكشف المزيد من الطرق لتخصيص شريط المهام - فقد أدى فقدان تسميات Window إلى جعل سطح المكتب أكثر نظافة ، ولكن التنقل أكثر صعوبة مقارنة بنظام Windows 10 وسيسهل أيضًا إصدار Windows 11 Insider الجديد استخدام متصفح الويب Edge أثناء استخدام Narrator ، قارئ الشاشة المدمج من Microsoft، ويمكنك أيضًا توقع رؤية المزيد من الخيارات تنتقل من لوحة التحكم القديمة إلى تطبيق الإعدادات الأنظف.

ويتضمن ذلك إعدادات المشاركة المتقدمة، مثل اكتشاف الشبكة ومشاركة الملفات الطابعة، وسترى أيضًا المزيد من التفاصيل حول الطابعات والماسحات الضوئية داخل تطبيق الإعدادات.