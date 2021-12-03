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رؤساء بلديات محافظة غزة يناقشون أخر التطورات

03 كانون أول / ديسمبر 2021 06:44

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غزة-الرأي

ناقش رؤساء بلديات محافظة غزة خلال إجتماع عُقدَ  الخميس  في مقر قاعة رشاد الشوا , سبل التعاون الحثيثة بين البلديات في المنطقة .
وحضر اللقاء رؤساء بلديات محافظة غزة ممثلة برئيس إتحاد رؤساء بلديات غزة ورئيس بلدية غزة د. " "يحيى السراج" " برفقة م. " "ماهر سالم" " , ورئيس بلدية المغراقة أ. " "نضال أبو كميل" " , ورئيس بلدية الزهراء أ. " "مروان حمد" " , ورئيس
بلدية وادي غزة أ. " "جبر أبو حجير" " وذلك لدراسة أخر التطورات .
وخلال اللقاء تم مناقشة أعمال لجنة الإعمار المصرية و"أثر إغلاق خط الصرف الصحي الناقل من محطة المعالجة بالشيخ عجيلن للمحطة المركزية على شاطئ البحر" " ومناقشة " "أثار المنخفضين الأخيرين على شار ع الحرية وبلدية المغراقة" " و " "نحر الشاطئ وتأثيره على شواطئ مدينتي غزة والزهراء" " الى جانب "معوقات مسار وعناصر مشروع المياه المركزي مع سلطة المياه" " .
وأكد أ.أبو كميل على أهمية اللقاء الذي يأتي في إطار جهود البلديات لتوسيع قاعدة المشاركة الفعالة مع كافة البلديات في المحافظة و أهمية تعزيز التعاون مع البلديات في المجالات المشتركة بهدف إستكمال عملها بالشكل الأنسب لتقديم كافة الخدمات لسكان المنطقة .
وخلال اللقاء استعرض رؤساء بلديات محافظة غزة كلاً على حدى خططهم التشغيلية ومناقشة وضع الحلول مع كافة الإشكاليات التي قد تواجه عملهم.
 

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