رؤساء بلديات محافظة غزة يناقشون أخر التطورات

غزة-الرأي

ناقش رؤساء بلديات محافظة غزة خلال إجتماع عُقدَ الخميس في مقر قاعة رشاد الشوا , سبل التعاون الحثيثة بين البلديات في المنطقة .

وحضر اللقاء رؤساء بلديات محافظة غزة ممثلة برئيس إتحاد رؤساء بلديات غزة ورئيس بلدية غزة د. " "يحيى السراج" " برفقة م. " "ماهر سالم" " , ورئيس بلدية المغراقة أ. " "نضال أبو كميل" " , ورئيس بلدية الزهراء أ. " "مروان حمد" " , ورئيس

بلدية وادي غزة أ. " "جبر أبو حجير" " وذلك لدراسة أخر التطورات .

وخلال اللقاء تم مناقشة أعمال لجنة الإعمار المصرية و"أثر إغلاق خط الصرف الصحي الناقل من محطة المعالجة بالشيخ عجيلن للمحطة المركزية على شاطئ البحر" " ومناقشة " "أثار المنخفضين الأخيرين على شار ع الحرية وبلدية المغراقة" " و " "نحر الشاطئ وتأثيره على شواطئ مدينتي غزة والزهراء" " الى جانب "معوقات مسار وعناصر مشروع المياه المركزي مع سلطة المياه" " .

وأكد أ.أبو كميل على أهمية اللقاء الذي يأتي في إطار جهود البلديات لتوسيع قاعدة المشاركة الفعالة مع كافة البلديات في المحافظة و أهمية تعزيز التعاون مع البلديات في المجالات المشتركة بهدف إستكمال عملها بالشكل الأنسب لتقديم كافة الخدمات لسكان المنطقة .

وخلال اللقاء استعرض رؤساء بلديات محافظة غزة كلاً على حدى خططهم التشغيلية ومناقشة وضع الحلول مع كافة الإشكاليات التي قد تواجه عملهم.

