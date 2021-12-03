بلدية غزة تنصب فتاة من ذوي الإعاقة رئيساً للبلدية

غزة-الرأي

سلم رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج الفتاة أريج عايش (29 عاماً) منصب رئاسة البلدية لمدة يوم واحد بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام.

وجرت مراسم التسليم في مقر البلدية الرئيس في ميدان فلسطين بحضور عضوي المجلس البلدي؛ الحاج بدر صبرة ود. جميل طرزي، وعدد من مدراء الدوائر في البلدية، وصحفيين وممثلين عن وسائل الإعلام.

وتعاني الفتاة أريج عايش من سكان مدينة غزة من إعاقة حركية منذ الولادة وهي خريجة تخصص الوسائط المتعددة.

واستجابت بلدية غزة، للفتاة عايش عقب مشاهدتها في وسائل الإعلام خلال مشاركتها في أحد الأنشطة الخاصة بذوي الإعاقة، وتمنيها تولي منصب رئيس البلدية للقيام بخدمة المواطنين.

وقال رئيس البلدية د. يحيى السراج إن تنصيب فتاة من ذوي الإعاقة في منصب رئيس البلدية جاء لتسليط الضوء على قضايا وحقوق ذوي الإعاقة، والاسترشاد بأفكار الشباب والمرأة وذوي الإعاقة والتعرف على جوانب أخرى من احتياجات المواطنين، إلى جانب تأكيد احترام وتقدير بلدية غزة لذوي الإعاقة وايماناً بدورهم وقدرتهم على المشاركة وخدمة المجتمع.

بدورها؛ أبدت الفتاة عايش عقب تسلمها المنصب سعادة غامرة بهذا التنصيب، رغم كونه عبئ كبير لحملها آمال وتطلعات ذوي الإعاقة مؤكدة أنها ستبذل أقصى ما تستطيع لاتخاذ قرارات تخدم المواطنين وخصوصاً الشباب وذوي الإعاقة، وستعمل على رفع الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة وتغيير النظرة المجتمعية لهم، وأضافت أنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى التأكيد أن ذوي الإعاقة جزء أصيل من المجتمع ولديهم القدرة والمسؤولية على تولي أي مهام أو وظيفة تخدم المجتمع.

وشكرت عايش بلدية غزة ورئيسها على إتاحة المجال أمامها لتمثيل ذوي الإعاقة وتسلم رئاسة البلدية، مؤكدةً أن البلدية مؤسسة عريقة تخدم كل أفراد المجتمع في المدينة ومنهم ذوي الإعاقة.

وناقشت مع دائرتي التنظيم والإشراف آلية وجهود البلدية في موائمة مبانيها والمباني العامة والخاصة في المدينة لتسهيل الحركة على ذوي الإعاقة وتمكينهم من الوصول لمرافق البلدية الإدارية والخدماتية بدون عوائق، كما بحثت مع عضو المجلس البلدي د.جميل طرزي إمكانية تنفيذ حملات خاصة لتعزيز دور ذوي الإعاقة في البلدية.

وعقب تسلم الفتاة عايش مهامها قامت بجولة في دوائر البلدية المختلفة للتعرف على الموظفين وعمل بلدية غزة والجهود التي تقوم بها لخدمة المواطنين في المدينة، ووقعت عدداً من القرارات تتعلق بموائمة بعض مباني البلدية غير الموائمة حتى الآن والأماكن العامة، كما وقعت على مذكرة تفاهم لتشغيل استراحة شاطئ البحر الخاصة بذوي الإعاقة.

