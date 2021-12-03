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بلدية بيت حانون تتفقد مشاريع تنفيذ شوارع ذوى الاحتياجات الخاصة

03 كانون أول / ديسمبر 2021 06:53

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غزة-الرأي

تفقد الدكتور عماد عبدالله عدوان رئيس بلدية بيت حانون وأعضاء المجلس البلدي ومدراء الدوائر بالبلدية والمهندس  مجدى الصالح وزير الحكم المحلى مشاريع تنفيذ شوارع ذوى الاحتياجات الخاصة التى ينفذها الصندوق بالتعاون مع البلدية

 بدورهم ابدى ذوى الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم  خلال استقبالهم  لهم عن سعادتهم التامة لمثل هذه المشاريع معربين عن الشكر الجزيل للبلدية وللوزارة ولكل من ساهم في انجاز هذه الشوراع التى من شانها التخفيف من معاناة أبنائهم وسهولة تحركهم وسهولة الوصول اليهم .

وفى نهاية اللقاء شكر الوزير البلدية والمواطنين على حسن استقبالهم وشكر كل من ساهم في انجاز هذه المشاريع من صندوق وبلدية ومقاول متمنياً المزيد من هذه المشاريع لخدمة ابناء شعبنا في قطاع غزة والمحافظات الأخرى.

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