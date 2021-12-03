وفد من تعليم رام الله يزور مدرسة بلقيس اليمن الثانوية للبنات بغزة

غزة-الرأي

زار وفد من وزارة التربية والتعليم في رام الله مدرسة بلقيس اليمن الثانوية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم غرب غزة وضم الوفد كلا من : د.عبدالحكيم خالد مدير عام الأنشطة الطلابية، وأ.حامد أبو مخو مدير الدائرة الثقافية، وأ.ندين طوقان رئيس قسم النشاط العلمي، أ.إيمان الأحمد رئيس قسم النشاط الموسيقى، وكان في استقبالهم م.مازن الخطيب مدير عام الأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم غزة، و د.عبدالقادر أبوعلي مدير التربية والتعليم في غرب غزة، وأ.ناريمان وشاح مديرة المدرسة، إضافةً إلى وفد وزارة التربية والتعليم ومديرية غرب غزة.

وحضر الوفد الطابور الصباحي للمدرسة قدمت فيه الطالبات العديد من الفقرات الفنية والكورال والشعر والكلمات المعبرة.

وفي كلمته شكر د.عبدالحكيم مدرسة بلقيس اليمن ومديرية غرب غزة على حفاوة الاستقبال مؤكداً أن هذه الزيارة تهدف إلى الإطلاع على سير العملية التعليمية في الشق الثاني من الوطن ومعبراً في الوقت ذاته على سعادته الكبيرة بما قدمته الطالبات وبالتميز والإبداع الذي هو عنوان لمدرسة بلقيس اليمن، وفي ختام كلمته تمنى التفوق والنجاح للطالبات جميعا.

ومن جانبه رحب م. الخطيب بوفد وزارة التربية والتعليم من رام الله وتمنى أن تظل هذه الزيارات مستمرة ومتواصلة من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والطالب الفلسطيني، مؤكداً أن هذه الزيارات تساعد في تبادل الخبرات والكفاءات بما يصب في خدمة العملية التعليمية.

بدوره رحب د.أبوعلي بوفد وزارة التربية والتعليم، مثمناً جهودهم في خدمة المسيرة التعليمية والرقي بها، مشيراً الى أهمية هذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك بين شقي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة بما يخدم ويصب في مصلحة الطالب الفلسطيني.

وبّين مدير التعليم أن مدرسة بلقيس اليمن الثانوية كانت ولازالت منارة وصرح علمي كبير رغم تعرضها للقصف خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

ومن جانبها رحبت مديرة المدرسة بالحضور جميعاً، مبينة أن مدرسة بلقيس اليمن هي عنوان للتميز والإبداع وأن الطالبات رغم الظروف الصعبة وجائحة كورونا حصلوا على أعلى الدرجات في تحصيلهم العلمي، وفي المسابقات الثقافية، على جميع المستويات.

وفي ختام الزيارة تفقد الوفد مبنى مدرسة بلقيس اليمن الذي تعرض لأضرار جسيمة خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة.

