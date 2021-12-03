ديوان الفتوى يختتم جلساته لمناقشة دليل إجراءات العمل الموحد

غزة-الرأي

اختتم ديوان الفتوى والتشريع بغزة الخميس جلساته لمناقشة دليل إجراءات العمل الموحد لإدارة حالات النساء والفتيات الناجيات من العنف بحضور ممثلين عن الديوان والوزارات المختصة من بينها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة ووزارة العدل.

بدوره أكد أ. محمد الزهارنة مدير دائرة الوقائع الفلسطينية في ديوان الفتوى والتشريع ورئيس اللجنة على ضرورة إصدار هذا الدليل لما له من أهمية في المعالجة والحماية والاستجابة لقضايا العنف ضد النساء والفتيات.

واستعرض أ. الزهارنة خلال الجلسة الختامية الدليل مبيناً أهدافه ومستويات تطبيقه والفئات المستهدفة ومواضع تطبيقه.

وفي نهاية اللقاء تم التوافق على اعتماد التعديلات المقترحة على الدليل لإحالته للأمانة العامة لمجلس الوزراء للإقرار والاعتماد حسب الأصول.

يذكر أن ديوان الفتوى والتشريع عقد (9) جلسات دورية لمناقشة دليل إجراءات العمل الموحد لإدارة حالات النساء والفتيات الناجيات من العنف.

