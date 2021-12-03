كلية الرباط تختتم المخيم التدريبي المغلق للطلاب المستجدين

غزة-الرأي

اختتمت كلية الرباط الجامعية بغزة، الخميس، الفترة التدريبية المغلقة للطلاب الجدد من الدفعتين "الحادية عشرة قانون وعلوم شرطية" و"البحرية السادسة"، والتي استمرت لـ 45 يومًا.

جاء ذلك، بحضور وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، وعميد كلية الرباط الجامعية والعميد أحمد الحتة، وعدد كادر كلية الرباط وجمع من ذوي الطلاب.

وأكد اللواء ناصر مصلح، خلال كلمة له، أن الطلبة الملتحقين الكلية قد اجتازوا مراحل اختبارات القبول، من المقابلات، واللياقة البدنية، وكشف الهيئة.

وخاطب اللواء مصلح الخريجين قائلاً: "لقد كنتم أنتم المختارين من بين الآلاف الذين تقدموا الالتحاق بالكلية"، داعياً إياهم لتقديم نموذج للطالب المثالي المنضبط".

وأوضح أن هذه الفترة تعمل على نقل الطالب من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية ليتعلم الانضباط والاجتهاد، والتنافس على الأفضلية في الميدان الذي يعد معقل الرجال الأبطال، بوجود طاقم من المدربين ذوو الكفاءة العالية والخبرة في مجال التدريب.

وأشار اللواء مصلح إلى أن الأوائل في الكلية يتم إيفادهم لتلقي العلوم الشرطية والقانون في عدد من الكليات الخارجية؛ للاستفادة من الخبرات المحيطة.

وأشاد اللواء مصلح بالدور الكبير لكلية الرباط الجامعية في تخريج ضباط ذوي كفاءات عالية، ويملكون أفضل الخبرات التي تؤلههم لخدمة مجتمعهم وأبناء شعبهم.

من جانبه، رحب العميد أحمد الحتة بالحضور، شاكرًا إياهم على مشاركتهم الكلية في هذا الحدث، ومعلنًا بذلك انتهاء فترة الدورة المغلقة للطلبة الجدد للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد العميد الحتة أن هذا العرض وهذه الكفاءة لدى الطلاب هو نتاج تدريب متواصل ليلاً ونهاراً على المهارات الميدانية، والمشاة، وفنون القتال، واستخدام السلاح، إلى جانب المحاضرات العلمية التي شملت العلوم الأمنية والشرطية.

ولفت العميد الحتة إلى أن كلية الرباط استكملت المرحلة الأولى للطلاب إيذاناً منها ببدء الدراسة الجامعية في برنامجي القانون وعلوم الشرطة وعلوم البحرية، داعياً الطلاب إلى استغلال هذه الفترة والاستفادة للارتقاء بأنفسهم.

ووجه الحتة شكره، لهيئة التوجيه السياسي التي "ساهمت بشكل كبير ولافت في تنفيذ البرامج الفكرية والعقائدية للطلاب، من خلال تقديمها للعديد من البرامج التربوية والتثقيفية".

وتخلل نهاية الفترة التدريبية المغلقة عدد من العروض العسكرية والفنون القتالية والحركات الرياضية واستعراض اللياقة البدنية.