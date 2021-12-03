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القضاء العسكري يستقبل لجنتي القانونية والداخلية بالتشريعي

03 كانون أول / ديسمبر 2021 07:20

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غزة-الرأي

استقبلت هيئة القضاء العسكري لجنتي القانونية -برئاسة النائب محمد فرج الغول، والداخلية والأمن والحكم المحلي -برئاسة النائب مروان أبو راس، ووفد من نواب التشريعي للإطمئنان على سير العمل فيها.

وضم وفد النواب أ. محمد الغول، و أ. مشير المصري، ود. أحمد أبو حلبية، وأ. محمد شهاب، ود. مروان أبوراس، وكان في استقبالهم رئيس الهيئة اللواء ناصر سليمان وعدد من مدراء الإدارت والوحدات والقضاة.

واستعرض اللواء سليمان جهود الهيئة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلة، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على جدولة وتكثيف العمل لإنجاز كل القضايا القديمة والعالقة خلال عامي 2018و2019 في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

وبين أن هيئة القضاء العسكري تعمل على وضع وتقديم مقترح عملي لمعالجة قضية التسلل عبر الحدود، وسيتم إرسالها للمجلس التشريعي؛ لإعدادها قانونياً بما يخدم المنظومة القضائية.

من جانبه، شكر النائب الغول هيئة القضاء العسكري على جهودها في المحافظة على السلم والأمن المجتمعي، مؤكداً على جهوزية المجلس التشريعي المساعدة في تشريع القوانين التي تسهل عمل الهيئة في المجتمع.

من جهته، ثمن النائب أبو راس إنجازات هيئة القضاء العسكري خلال الفترة الماضية، وذلك في ظل الصعوبات والمعيقات التي يمر بها قطاع غزة المحاصر.

وبحث النواب خلال الزيارة الشكاوى والمشكلات الواردة للمجلس التشريعي والمتعلقة بعمل الهيئة لحلها وفق القانون.

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