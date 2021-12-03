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التنمية الإجتماعية برفح تكرّم صنّاع الجمال لجهودهم في خدمة المدينة

03 كانون أول / ديسمبر 2021 07:23

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غزة-الرأي

كرمت وزارة التنمية الإجتماعية ممثلة بقسم حماية المرأة في مديرية رفح، صناع الجمال في المدينة تقديرًا لجهودهم وأهمية الدور الذي يقومون به للحفاظ على نظافة المدينة والصحة العامة، وخلق بيئة سليمة خالية من الأمراض.
و أقيم حفل التكريم بحضور مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية أ. منى العجلة، وأ. ربا البيطار ومشرفين قسم حماية المرأة والطفولة في المديرية وعدد من موظفين مديرية التنمية الإجتماعية رفح ورئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي، ومدير دائرة الصحة والبيئة بالبلدية م. مهند معمر، والمحتفى بهم صنّاع الجمال في بلدية رفح.
 

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