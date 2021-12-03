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لكفالة أيتام عدوان مايو 2021

التنمية الاجتماعية ومؤسسة " INH" يوقعان مذكرة تعاون

03 كانون أول / ديسمبر 2021 07:27

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غزة-الرأي

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية الخميس  , اتفاقية تعاون لتنفيذ أعمال مشروع كفالة أيتام عدوان مايو 2021 , مع مؤسسة الشبكات الدولية للأعمال الإنسانية INH , بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د.غازي حمد , ومدير عام الرعاية الاجتماعية أ. محمد أبو غنيم , ومدير عام العلاقات العامة والإعلام د. حسام الدجني , ومدير عام التخطيط والتعاون الدولي أ. رياض البيطار , وممثلين عن المؤسسة .
بدوره، شكر حمد هذا الدور المميز للمؤسسة على رعايتها للشريحة الأكثر احتياجا للمساعدة , خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة .
واتفق الطرفان على ضرورة العمل من أجل حماية ورعاية الفقراء والفئات المهمشة , وتوفير مشاريع لصالح كافة القطاعات المحتاجة والمساهمة في تحسين ظروفها المعيشية.
 

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