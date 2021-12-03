التنمية الاجتماعية ومؤسسة " INH" يوقعان مذكرة تعاون

غزة-الرأي

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية الخميس , اتفاقية تعاون لتنفيذ أعمال مشروع كفالة أيتام عدوان مايو 2021 , مع مؤسسة الشبكات الدولية للأعمال الإنسانية INH , بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د.غازي حمد , ومدير عام الرعاية الاجتماعية أ. محمد أبو غنيم , ومدير عام العلاقات العامة والإعلام د. حسام الدجني , ومدير عام التخطيط والتعاون الدولي أ. رياض البيطار , وممثلين عن المؤسسة .

بدوره، شكر حمد هذا الدور المميز للمؤسسة على رعايتها للشريحة الأكثر احتياجا للمساعدة , خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة .

واتفق الطرفان على ضرورة العمل من أجل حماية ورعاية الفقراء والفئات المهمشة , وتوفير مشاريع لصالح كافة القطاعات المحتاجة والمساهمة في تحسين ظروفها المعيشية.

