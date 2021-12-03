الحكم المحلي تناقش الخطوات الرامية لتحقيق دعم لجان الأحياء

غزة-الرأي

نظمت وزارة الحكم زيارة إلى بلدية النصيرات حيث التقى مدير وحدة لجان الاحياء م. ياسر حسونة مع رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري في مكتبه، لمناقشة الخطوات الرامية إلى تحقيق آلية تنظم عمل لجان الأحياء

بدوره تحدث م. ياسر عن آلية عمل اللجنة وتشكيلها والخطوات التحضيرية وآليات اختيار ممثلي لجان الأحياء، وفترة عمل كل لجنة، بما يحقق المصلحة العامة لكافة فئات المجتمع المحلي.

وأشار م. حسونة إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة وزارة الحكم المحلي الجديدة للارتقاء بلجان الأحياء وتمكينها اكثر، لتصبح لها فعالية اكثر وتأثير اقوى، معربا عن تقديره لجهود بلدية النصيرات المبذولة في خدمة المواطنين ومشاركتهم في صنع القرار.

وتعكف الوزارة حالياً على زيارة الهيئات المحلية والالتقاء بمسئولي ملف لجان الأحياء في البلديات لدعم عمل لجان الاحياء في المحافظات وذلك تطبيقاً للمشاركة المجتمعية

وتم على هامش اللقاء زيارة تدريب اعضاء لجان الاحياء في مركز العائلة بنادي خدمات النصيرات، والذي يقيمه مركز العمل التنموي معا.

