ريال مدريد فى مهمة صعبة ضد سوسيداد فى الدوري الإسباني

يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره ريال سوسيداد، فى المباراة المرتقبة التى ستجمع بين الفريقين في العاشرة مساء اليوم، السبت، على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من مسابقة الدوري الإسباني.

وتعد مباراة ريال سوسيداد ضد ريال مدريد من المواجهات المثيرة في الليجا هذا الموسم نظراً لرغبة كل فريق في تحقيق الفوز بسبب الصراع المُحتدم على الصدارة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بعدما حقق الفوز في آخر 5 مباريات متتالية بالمسابقة، ويتطلع الملكي في مواصلة الانتصارات من أجل الابتعاد بصدارة الليجا فى ظل مطاردة الثلاثي أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية.

على الجانب الآخر، لا بديل أمام ريال سوسيداد سوى الفوز وحصد الثلاث نقاط، خصوصا بعدما تعادل مع فالنسيا ثم خسر من إسبانيول في الجولتين الماضيتين.

ويحتل ريال سوسيداد حالياً المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 29 نقطة، بينما يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا حالياً برصيد 36 نقطة ويليه أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة بـ29 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وخاض الريال 15 جولة فى الموسم الحالي من الليجا، فاز في 11 مباراة، وخسر لقاء وحيد، وتعادل في 3 مواجهات، فيما حقق سوسيداد 8 انتصارات، و5 تعادلات، وهزيمتين.