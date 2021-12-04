منتخب فلسطين يواجه السعودية فى مباراة لا تقبل القسمة

يواجه منتخب فلسطين نظيره السعودية في التاسعة مساء اليوم، السبت، على ملعب "المدينة التعليمية" ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب 2021 المقامة حالياً في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخباً.

ويدخل الفريقان المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز بعد خسارتهما فى الجولة الأولى أمام منتخبي المغرب والأردن.

وسقط منتخب السعودية أمام الأردن بهدف نظيف في الجولة الأولي للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب.

بينما تلقى منتخب فلسطين خسارة قاسية أمام المغرب برباعية نظيفة في المباراة الماضية ببطولة كأس العرب.

ويأمل كلا المنتخبين فى تعديل مسارهما على أمل بلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة العربي المقامة في قطر.

ويتواجد منتخب المغرب في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه منتخب الأردن ثانيًا برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف، المنتخب السعودي ثالثًا، المنتخب الفلسطيني رابعًا.

ولعبت السعودية ضد فلسطين 11 مباراة ضمن منافسات بطولة كأس العرب، ولم يعرف الأخضر الخسارة في أي لقاء، حيث حقق 7 انتصارات، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات.

وعبر هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية عن خيبة أمله في الخسارة التي تلقاها منتخب السعودية في المباراة الافتتاحية رافضاً تحمل اللاعبين المسئولية مشدداً على أن غالبيتهم لم يتجاوز سن الرابعة والعشرين وليسوا مطالبين بالفوز في المباريات والبطولة.

تابع المدرب الفرنسي: "هناك ركلة جزاء واضحة لم تحتسب لنا في الشوط الثاني، وهو موقف يستحق الاعتراض".

واختتم رينارد حديثه: "مباراة فلسطين ستكون صعبة، وفي كرة القدم لا يوجد مباراة سهلة إطلاقًا".