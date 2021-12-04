كشف عيوب أمنية فى تطبيق زووم للاجتماعات

إذا كنت من مستخدمي Zoom فقد يحق لك الحصول على مبلغ 15 دولارًا كحد أدنى مقابل مشاكلك المتعلقة بالعيوب الأمنية للشركة التى مكنت من ممارسة "Zoombombing"، وفقًا لتقرير digitartlend التقنى.

ويأتي مبلغ الدفع بعد أن أعلنت Zoom في وقت سابق من هذا العام أنها توصلت إلى اتفاق بقيمة 85 مليون دولار لتسوية مشكلات الخصوصية في قلب دعوى الدعوى الجماعية.

وظهرت Zoombombing كنتيجة لبروتوكولات الأمان المتراخية داخل تطبيق Zoom للمؤتمرات بالفيديو والتعاون والتى اكتسبت شعبية كأداة عمل خلال الوباء العالمي.

وتمكن الغرباء من اختطاف وتعطيل مكالمات الفيديو الخاصة نتيجة لممارسات أمان Zoom فى ذلك الوقت، ويمكن أن تتضمن الاضطرابات محتوى فظًا أو عنصريًا أو إباحيًا أو محتوى مرفوضًا بأي شكل من الأشكال.

وقامت الشركة منذ ذلك الحين بإجراء تغييرات على كيفية عمل Zoom لمنع اضطرابات Zoombombing.

وحتى إذا لم تكن قد جربت Zoombombing مطلقًا ، فلا يزال بإمكانك الحصول على تعويض كجزء من شروط تسوية الدعوى الجماعية، وكحد أدنى ستدفع لك الاتفاقية 15 دولارًا للمطالبة إذا قمت بتسجيل أو استخدام أو فتح أو تنزيل تطبيق Zoom Meeting في الفترة ما بين 30 مارس 2016 و 30 يوليو 2021.

وإذا كنت مستخدمًا مدفوعًا لتطبيق Zoom Meetings ، فقد تكون مؤهلاً للحصول على تسوية أكبر بقيمة 25 دولارًا، ويمكن للمستخدمين المدفوعين تقديم مطالبة بالمبلغ الأكبر إما 25 دولارًا أو ما يصل إلى 15٪ من تكلفة الاشتراك قبل معالجة أي ميزات اختيارية ، وفقًا لاتفاقية التسوية الخاصة بـ Zoom.

والنبأ السيئ هو أنه إذا كنت مستخدمًا حكوميًا أو مالكًا لحساب على مستوى المؤسسة ، فأنت مستبعد من تقديم أي مطالبات.

وإذا كنت مؤهلاً للحصول على أي من مستويات التعويض ، فيمكنك تقديم مطالبة عبر الإنترنت، ويجب إكمال نموذج المطالبة بحلول 5 مارس 2022، وووفقًا لـ The Verge تمت الموافقة على التسوية الأولية من قبل المحكمة ، لكن الموافقة النهائية تخضع لجلسة استماع نهائية مقررة فى 7 أبريل 2022.

ونفى زوم ارتكاب أي مخالفات في إطار اتفاق التسوية.

ونتيجة للإزعاج الذي أحدثته Zoombombing ، أجرت الشركة منذ ذلك الحين تغييرات على النظام الأساسي ، بما في ذلك تنبيه المستخدمين والمضيفين عند انضمام المشاركين فى الاجتماع من تطبيقات الطرف الثالث ، وتزويد المستخدمين بتدريب على الخصوصية ، وإصلاح التشفير من طرف إلى طرف تقنية لجعل مكالمات الفيديو أكثر أمانًا.