ماذا يعني "الحد الزمنى" لعرض YouTube Shorts؟



تشبه YouTube Shorts فيديوهات TikTok وInstagram Reels التي تتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة يمكن مشاهدتها في قسم YouTube Short.



وتعتبر YouTube Short هي في الأساس مقاطع فيديو عمودية لها حد زمني مدته 60 ثانية أو أقل من ذلك، ويمكن للمستخدمين إضافة الموسيقى إلى مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها ويمكنهم أيضًا تعديلها من خلال عدة خيارات قبل تحميلها.



كيف يمكنني إنشاء مقاطع فيديو قصيرة على YouTube؟

الخطوة 1: افتح تطبيق YouTube على هاتفك الذكي.

الخطوة 2: اضغط على أيقونة الشورت، الموجودة في أسفل الشاشة بجانب أيقونة الصفحة الرئيسية.

الخطوة 3: اضغط على أيقونة الكاميرا في أعلى يمين الشاشة ثم اضغط على خيار "السماح بالوصول" إلى الكاميرا والميكروفون.

الخطوة 4: يمكنك الآن تسجيل مقطع فيديو YouTube شورت حيث يمكنك إضافة موسيقى الخلفية والفلاتر والمزيد.

الخطوة 5: الآن ، انقر على "التالي" للمعاينة.

الخطوة 6: إذا كان الفيديو يبدو جيدًا ، فقم بتحميله.



هل يمكن أن تزيد مدة قناة YouTube القصيرة عن دقيقة واحدة؟

لا يمكن أن تكون مدة YouTube Short أكثر من دقيقة واحدة، بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن يكون YouTube Short عموديًا ، أي بنسبة عرض إلى ارتفاع 9:16 تشغل شاشة الهاتف بالكامل.

هل تنتهي صلاحية YouTube القصيرة؟

مقاطع فيديو YouTube القصيرة هي مقاطع فيديو قصيرة مخصّصة للجوّال فقط ولها حد زمني قدره دقيقة واحدة، ومن خلال YouTube Short ، يمكنك التواصل مع جمهورك أثناء التنقل. علاوة على ذلك ، تنتهي صلاحية YouTube القصيرة بعد 7 أيام ما لم تحفظها.

ما المؤهل على أنه قصير على YouTube؟

لتأهيل مقطع الفيديو الخاص بك على أنه YouTube Short ، يجب أن يكون عموديًا (نسبة العرض إلى الارتفاع 9:16) وأن يصل طوله إلى دقيقة واحدة.