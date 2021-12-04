"فيس بوك" قد يجبر بعض المستخدمين على تفعيل "المصادقة الثنائية"



اتخذ موقع فيس بوك المملوك لـ ميتا خطوات قليلة للتأكد من أن المستخدمين لا يفقدون حساباتهم أمام المحتالين والمخترقين، خاصة أولئك الأكثر عرضة لخطر الاختراق.



وقامت منصة الشبكات الاجتماعية بترقية برنامج "Protect" الذي تم إنشاؤه لتوفير ميزات أمان إضافية للسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من المستخدمين "المعرضين للخطر"، وكشف "فيس بوك" عن أنه سيحتاج إلى أن يكون المستخدمون جزءًا من هذا البرنامج لتشغيل المصادقة الثنائية.



وسيبدأ عملاق الشبكات الاجتماعية على مستوى العالم في تطبيق القاعدة الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبالنسبة للمستخدمين في الولايات المتحدة ، سيتم جعل هذا المطلب إلزاميًا في فبراير 2021.



وأوضح فيس بوك أنه طور برنامج التسجيل واستخدام المصادقة الثنائية على نظامهم الأساسي "بدون احتكاك قدر الإمكان لهذه المجموعات من الأشخاص من خلال توفير تجربة مستخدم ودعم أفضل ، ووذكر أيضًا أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى يتمكن كل مستخدم من الامتثال للقاعدة الجديدة ، حيث لا يتم استخدام النظام الأساسي بشكل نشط من قبل الجميع، لكن يبدو أن فيس بوك وشركتها الأم Meta راضيتان عن نتائج الاختبار المبكرة.



وقال ناثانيال جليشر، رئيس سياسة الأمان في ميتا ، "حتى الآن، تسير الأمور في الواقع ، بشكل جيد للغاية، نرى أكثر من 90٪ من الأشخاص يقومون بتمكينها بنجاح قبل تلك الفترة الإلزامية"، وقد اختبر فيس بوك برنامج Protect لأول مرة في عام 2018 وروج له للسياسيين الأمريكيين قبل الانتخابات الأمريكية لعام 2020.



وأكد "جليشر" أن أكثر من 1.5 مليون مستخدم قد التحقوا بالفعل بالبرنامج وأن 950.000 قد تحولوا بالفعل إلى المصادقة الثنائي، ووذكر أيضًا أن هذه المصادقة ذات العاملين هي ميزة على النظام الأساسي لا تزال غير مستغلة بشكل كافٍ ، حيث يقوم بتمكينها 4 في المائة فقط من المستخدمين الشهريين.



وعلى الرغم من أن الشركة ليس لديها خطط لجعل الأشخاص خارج برنامج الحماية يقومون بتشغيله.



