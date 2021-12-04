"ميتا" ترصد المحتالين على ماسينجر وإنستجرام بحيل سرية



كشفت شركة "ميتا" عن بعض الحيل التى تخطط لاستخدامها في رصد المحتالين على ماسينجر وإنستجرام DM، حيث لا يزال عملاق التكنولوجيا، المعروف سابقًا باسم "فيس بوك"، يعمل على جعل هذه التطبيقات مشفرة من طرف إلى طرف، ولكن هناك مخاوف من أن يجعل ذلك من الصعب إيقاف إساءة الاستخدام عبر الإنترنت.



وكشفت أحدث مشاركة في مدونة Meta كيف ستحاول الشركة منع إساءة الاستخدام على أنظمتها الأساسية عندما يتعذر عليها "فحص" الرسائل وفقا لما نقله موقع ذى صن.



وقالت الشركة: "في بيئة مشفرة من طرف إلى طرف، سنستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن الحسابات المتورطة في أنماط سلوك ضارة بدلاً من فحص رسائلك الخاصة.



وأضافت: "ستنظر تقنية التعلم الآلي الخاصة بنا عبر الأجزاء غير المشفرة من أنظمتنا الأساسية - مثل معلومات الحساب والصور التي تم تحميلها فى الأماكن العامة - لاكتشاف النشاط المشبوه وإساءة الاستخدام".



وكان هناك قلق خاص من الجمعيات الخيرية للأطفال من أن التشفير من طرف إلى طرف قد يؤدي إلى إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت دون أن يلاحظها أحد.



وقالت جمعية NSPCC الخيرية للأطفال، إن التشفير من طرف إلى طرف، قد يؤدي إلى "انخفاض كبير في التقارير المتعلقة بإساءة معاملة الأطفال، أى فشل في حماية الأطفال من الأذى الذي يمكن تجنبه."



ويبدو أن Meta تعالج هذه المخاوف في مدونتها بالقول: "على سبيل المثال إذا قام شخص بالغ بإنشاء ملفات تعريف جديدة بشكل متكرر وحاول التواصل مع قاصرين لا يعرفونهم أو أرسلوا رسائل لعدد كبير من الغرباء ، فيمكننا التدخل لاتخاذ إجراء مثل منعهم من التفاعل مع القصر.



"يمكننا أيضًا وضع القاصرين بشكل افتراضي في حسابات خاصة أو حسابات" للأصدقاء فقط ". لقد بدأنا في القيام بذلك على إنستجرام وفيسبوك."



وقالت "ميتا" إنها ستقوم أيضًا بتثقيف "الشباب"من خلال النصائح والتحذيرات داخل التطبيق حول الأشخاص الذين يرسلون رسائل إليهم إذا تم اعتبارهم مريبين.



وتدعى أن إشعارات الأمان على مسينجر قد نجحت بالفعل ويمكن أن تمنع الأشخاص من الخداع أو "الإبلاغ عن البالغين المشبوهين الذين يحاولون الاتصال بالقصر".



سيتم أيضًا تشجيع الإبلاغ عن السلوك الضار على مسينجر وهناك خيار لتحديد ما إذا كان النشاط "يتضمن طفلاً".



لا يزال "ميتا" يعترف بأن هذا النهج ليس مثاليًا وسيتطلب مراجعة منتظمة.



قال: "يتطلب منع إساءة استخدام تطبيقاتنا تكرارًا مستمرًا ، لذلك نراجع سياساتنا وميزاتنا بانتظام ، ونستمع إلى تعليقات الخبراء والأشخاص الذين يستخدمون تطبيقاتنا للبقاء في صدارة الأشخاص الذين قد لا يكون لديهم أفضل النوايا".

