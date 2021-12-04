التعليم : "روافد" تفوز بجائزة مؤتمر القمة العالمية للإبداع الرقمي

غزة-الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن فوز بوابة روافد التعليمية بتمثيل فلسطين في مسابقة جائزة مؤتمر القمة العالمية للإبداع الرقمي للعام 2021، وهي إحدى الجوائز الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة.

وقد تفوقت روافد على مجموعة من التطبيقات والمشاريع والمبادرات التي تقدمت للمنافسة على المستوى الوطني، حيث قامت مبادرة القمة العالمية WSA للمحتوى الرقمي بتقييم المشاريع والمبادرات المتقدمة، واختارت بوابة روافد التعليمية لتمثيل فلسطين في المسابقة العالمية "جائزة مؤتمر القمة العالمية للإبداع الرقمي" للدورة الحالية.

وسيمثل موقع روافد دولة فلسطين للمشاركة في منافسات المسابقة مع 180 دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة.

وتبحث المسابقة عن أفضل التطبيقات التي تقدم حلولاً رقمية لأي من أهداف المنظمة الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة.

ويتمتع موقع روافد التابع لوزارة التربية والتعليم العالي في غزة بحظوظ وافرة للفوز بالمسابقة وتحقيق مستوى متقدم ورفع علم فلسطين خاصة أنه يمتلك إمكانيات مميزة في توظيف التكنولوجيا والتطبيقات الرقمية.

كما يوفر خدمة الدروس التعليمية المصورة للآلاف من الطلبة في الضفة والقطاع والمهتمين على مستوى الوطن العربي والعالم.

يشار إلى أن موقع روافد التعليمي أثبت جدارته وله تاريخ حافل في الفوز خلال السنوات القليلة الماضية؛ فقد فاز بجائزة سمو الأمير سالم الصباح للمعلوماتية في الكويت ضمن أفضل 10 مشاريع تقنية، وفاز أيضاً ضمن أفضل 15 ابتكاراً تكنولوجياً في مجال التعلم الإلكتروني على مستوى العالم، وذلك في نتائج مُسابقة Reimagine Education العالميّة للابتكار في التعليم ضمن فعاليات المؤتمر العالمي بلندن.

