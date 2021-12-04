5390 مغادراً و4346 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

غزة - الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (28 نوفمبر- 3 ديسمبر 2021).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 5390 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 4346.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 5249 مواطناً و104 أجانب، و37 من فلسطيني الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 4219 مواطناً، و87 أجنبياً، و40 من فلسطيني الداخل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.