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"مديرية التدريب بالداخلية " تختتم بطولة الشطرنج الثانية

04 كانون أول / ديسمبر 2021 09:35

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غزة-الرأي

اختتم الاتحاد الرياضي العسكري التابع للمديرية العامة للتدريب امس الاول، بطولة الشطرنج الثانية بنادي الألعاب الرياضية بمقر التدريب المركزي بأنصـار بحضور مدير عام مديرية التدريب عميد محمد خلف وعضو الاتحاد الفلسطيني للشطرنج كابتن وليد أبو الحسن.

وتنعقد البطولة مركزياً لأجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني حيث توج بالمركز الأول اللاعب معتصم حسونة، وحلّ اللاعب محمد حمادة وصيفًا، بينما جاء ثالثا البطل السابق أحمد الداية.

من جانبه أشاد كابتن وليد أبو الحسن بمستوى منتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني مؤكداً منحهم 10 أرقام تعريفية للمشاركة في البطولات الدولية التي يشارك بها الاتحاد الفلسطيني.

بدوره, أكد العميد محمد خلف أن مديرية التدريب تسعى من خلال إداراتها المتخصصة لرفع القدرات البدنية والذهنية لمنتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني في مختلف الألعاب والرياضات ضمن خطتها الدؤوبة للارتقاء بمكونات الوزارة.

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