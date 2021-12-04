المجلس الأعلى للشباب والرياضة يطالب بتعزيز فرص دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع

غزة-الرأي

طالب المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بضرورة دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتوفير الٱليات التي تضمن تنفيذ القوانين والتشريعات التي تنصف هذه الفئة وتعالج الإشكاليات التي تواجههم.



جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الأعلى الجمعة ووصل " الرأي" نسخة عنه بمناسبة اليوم العالمي للمعاق،الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام .

وأكد البيان أن ذوي الإعاقة شريحة تحتاج تضافر الجهود الحكومية والأهلية وكافة مؤسسات المجتمع المدني لتوفير الدعم والمساندة وتقديم الرعاية المناسبة لاحتياجات هذه الفئة التي تزداد في المجتمع الفلسطيني بسبب العدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي مما ينتج عن ذلك إعاقات جسدية ونفسية.



وأوضح بيان المجلس الأعلى الجهود التي تقدم في المجال الرياضي من خلال رعاية رياضة ذوي الإعاقة واحتضان اللاعبين والاتحادات والأندية وتوفير المقر والرعاية للجنة البارالمبية، عدا عن منح ألعاب ذوي الإعاقة أولوية في استخدام المرافق الرياضية وإقامة البطولات والتدريب وغيرها من البرامج.



وأشار المجلس الأعلى أنه قدم مكافٱت مالية لأبطال دوري ألعاب ذوي الإعاقة، بالإضافة لتدريب ورعاية البطل حسام عزام الذي شارك في بارالمبيك طوكيو، وتكريمه بعد المشاركة من رئاسة لجنة متابعة العمل الحكومي والمجلس الأعلى، والبدء في تطوير صالة بن ويدر للياقة البدنية لاستضافة لاعبي ومنتخبات ذوي الإعاقة.



وشدد المجلس الأعلى في ختام بيانه على أن الجهود المبذولة لرعاية ذوي الإعاقة هي مسئولية إنسانية في الدرجة الأولى، يتم تقديمها لفئة تحتاج دوما للمساندة والوقوف إلى جانبهم وتلبية احتياجاتهم في العمل وممارسة الحياة وتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط بالمجتمع الفلسطيني بشكل عام.

