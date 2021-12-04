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بلدية دير البلح تُشارك في احتفال اليوم العالمي لذوي الإعاقة

04 كانون أول / ديسمبر 2021 06:24

بلدية دير البلح وسط قطاع غزة في الاحتفال السنوي بمناسبة اليوم العالمي
بلدية دير البلح وسط قطاع غزة في الاحتفال السنوي بمناسبة اليوم العالمي

غزة- الرأي:

شاركت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة في الاحتفال السنوي بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص المعاقين الذي نظمته مدرسة جسور الأمل للتربية الخاصة.

وأكد رئيس البلدية دياب الجرو على أن هؤلاء الأشخاص يملكون طاقات لا بد من استثمارها وتطويرها لأخذ دورهم في المجتمع وخدمة أبناء مدينتهم.

وأشار إلى أهمية دمجهم بالمجتمع المحلي ومشاركتهم بجميع القطاعات لتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على تحقيق مستقبل واعد لهم بما يلبي طموحاتهم.

وعبر عن شكره وتقديره لإدارة المدرسة لتنظيم هذا الاحتفال وحضور العديد من الشخصيات متمنياً لهم التوفيق والنجاح.
 

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