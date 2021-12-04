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رئيس بلدية النصيرات يستقبل وفدًا من المخيم الجديد

04 كانون أول / ديسمبر 2021 06:29

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غزة- الرأي:

استقبل رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري في مكتبه، وفدا من منطقة المخيم الجديد غرب النصيرات، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون المشترك.

ورحّب مغاري بالوفد الزائر، مؤكدا حرصه على تقديم الخدمات لكافة سكان النصيرات، والسعي لجلب المزيد من الدعم لتنفيذ المشاريع الخدماتية.

واستعرض الوفد سُبُل تفعيل وتشكيل لجان الأحياء، بما يضمن تمثيل الأحياء تمثيلا شاملا، بتواجد كافة الأطر والأطياف، مع مراعاة وجود أشخاص ذوي الإعاقة في لجان الأحياء كافة.

وبحث الوفد وسائل تعزيز الخدمات الصحية والبيئية المقدمة لأهالي النصيرات، والعمل على معالجة مشكلة مكبرات الصوت التي تسبب إزعاجا كبيرا للمرضى وكبار السن وطلاب المدارس.

بدوره أشار عضو المجلس البلدي د. عادل الهور إلى أنه تم عند البدء بخطوات إعادة تفعيل وتشكيل لجان الأحياء في النصيرات، مراعاة عدة أمور من بينها (الكفاءة، تمثيل عنصر الشباب، تمثيل المرأة، تمثيل الفصائل وذوي الاحتياجات الخاصة).

وأكد نائب رئيس البلدية أ. نبيل الصالحي، على أن جهود دائرة الصحة والبيئة مستمرة في الحفاظ على تعزيز الواقع البيئي في النصيرات والقضاء على المكاره الصحية والمكبات العشوائية، وتعزيز العمل في جمع وترحيل النفايات المنزلية، حفاظا على بيئة صحية وآمنة.
 

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