بلدية غزة تشرع بحملة نظافة لشاطئ البحر

غزة- الرأي:

شرعت بلدية غزة بحملة لتنظيف شاطئ البحر من النفايات التي لفظها البحر بفعل ارتفاع الموج خلال المنخفض الجوي الأخير.

وذكرت البلدية أن هذه النفايات ناتجة من السلوك الخاطئ لبعض المصطافين بإلقاء النفايات على شاطئ البحر فتجرفها مياه البحر ثم تعيدها في المنخفضات الجوية وارتفاع الموج.

وتفقد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج العاملين وأشاد بجهودهم في الحفاظ على نظافة الشاطئ وجمع النفايات.

وأفاد رئيس قسم جمع وترحيل النفايات ماجد سكر أن الحملة بدأت منذ صباح أمس الجمعة من المنطقة المقابلة لشارع الحرية جنوب المدينة وتستمر حتى شارع صلاح خلف شمال المدينة وتستمر حتى بعد غداً الاثنين.

وأضاف أنه يتم جمع نحو 80 كوباً من النفايات يوميا؛ مشيرا إلى أنه تم إنجاز نحو نظافة نصف مساحة المنطقة حتى ميناء الصيادين.

وبين أنه يتم تشغيل نحو 30 عاملاً مع العربات والسيارات لجمع النفايات وترحيلها للمكب شرق المدينة.

ودعا رئيس قسم جمع وترحيل النفايات المواطنين لضرورة الحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء النفايات حفاظاً على نظافة الشاطئ والصحة البيئة في المدينة.