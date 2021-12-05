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نيمار يحرز هدفا رائعا فى الدورى البرازيلى بقميص سانتوس

05 كانون أول / ديسمبر 2021 08:36

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

 
"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.
 
اشتهر النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا منذ صغره بتسجيله للأهداف الرائعة، التى كان يراوغ خلالها المدافعين وحراس المرمى بطرق مثيرة للغاية، وكان هذا سببًا رئيسيًا فى الصراع الذى دار حوله بين العملاقين برشلونة وريال مدريد.
 
نيمار كان يسجل هذه الأهداف بكثرة عندما كان فى صفوف سانتوس، حيث مسابقة الدورى البرازيلى التى تشتهر بالمهارات الخيالية للاعبين ولا تعتمد على الخشونة والضغط بقوة على الكرة مثل الدوريات الأوروبية، مما كان يمكنه من تسجيل هذه الأهداف. 
 
ومن بين أجمل أهدافه مع سانتوس كان الهدف الذى سجله فى شباك كوريتيبا خلال مباراة الفريقين فى الجولة 25 من الدورى البرازيلى فى 16 سبتمبر 2012، حيث راوغ المدافعين وحارس المرمى بطريقة خيالية قبل أن يسجل الهدف.
 

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