طالع أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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05 كانون أول / ديسمبر 2021 08:37
غزة - الرأي
جاءت أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم الأحد وفق نشرة وزارة الزراعة على النحو التالي:
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