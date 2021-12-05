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الاحتلال يستهدف المزارعين وصيادي العصافير شرق خزاعة

05 كانون أول / ديسمبر 2021 08:41

غزة- الرأي

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة.

وأوضحت مصادر محلية اليوم، أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحدود الشرقية لمحافظة خانيونس، أطلقت نيرانها تجاه صيادي العصافير والمزارعين، دون وقع إصابات.

يشار الى أن المواطن محمد عبد الكريم عمار (41عاماً) سكان البريج استشهد في الثلاثين من سبتمبر الماضي، بعد إصابته بطلق ناري بالرأس من الاحتلال أثناء صيد العصافير قرب الخط الفاصل شرق البريج.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف الصيادين والمزارعين، بهدف تهجيرهم من المنطقة الحدودية وفرض منطقة أمنية عازلة.

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