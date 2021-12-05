ريال مدريد يتخطى سوسيداد بثنائية ويعزز صدارة الدورى الإسباني

حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على مضيفه فريق ريال سوسيداد بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت، على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الحالى 2021 - 2022.

سيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول، والذى شهد تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد، لإصابة عضلية منعته من استكمال المباراة، ليدخل بدلا منه المهاجم الصربي لوكا يوفيتش فى الدقيقة 17.

ومع بداية الشوط الثانى نجح النجم البرازيلى الشاب فينيسيوس جونيور فى تسجيل هدف ريال مدريد الأول فى الدقيقة 47، بعد تلقيه تمريرة رائعة من المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، ليسددها زاحفة على يمين الحارس.



ونجح المهاجم الصربي لوكا يوفيتش فى إضافة ثانى أهداف الفريق الملكى فى الدقيقة 57 من عمر اللقاء، من ضربة رأسية سكنت على يسار حارس سوسيداد، بعد متابعته لرأسية البرازيلى كاسيميرو.



وعزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة متفوقا بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه فريق إشبيلية الوصيف برصيد 31 نقطة.