مساعد أمازون الآن يمكنه تنبيهك بانتهاء دورة الغسيل



كشفت شركة أمازون أن Alexa، المساعد الرقمي لها، يمكنه الآن الاستماع إلى المياه الجارية وإصدار صفير من الأجهزة المنزلية، وأضافت شركة التكنولوجيا العملاقة كلاً من أجهزة الكشف عن الصوت إلى إجراءات Alexa، وتسلسل المهام المرتبطة بـ Alexa والتي يمكن للمستخدمين برمجتها كاختصار.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعني هذا أن Alexa يمكنه التعرف على الأصوات الفردية وإرسال إشعار إلى المستخدم عبر أجهزته حتى يتمكن من الحضور إليها.



إذا أراد المستخدمون أن يكتشفAlexa الصوت الخاص بالمجفف عندما ينتهي من الدوران، على سبيل المثال، يمكنهم إعداد روتين لـ Alexa لإرسال تنبيه.



لم يكن Alexa في السابق قادرا إلا على التعرف على نباح الكلاب، وبكاء الأطفال، والشخير، وتحطم الزجاج، بالإضافة إلى صفير إنذار الدخان.



وصف عملاق التكنولوجيا التحديث في تقرير أليكسا الشهري لشهر نوفمبر، وقال أيضًا إن برنامج Echo Show 15 القابل للتثبيت على الحائط، والذي تم الكشف عنه في سبتمبر جنبًا إلى جنب مع مجموعة كبيرة من المنتجات الأخرى، سيتم شحنه في 9 ديسمبر.



يقول: "لقد أضفنا تشغيل الماء وصفير الأجهزة بوصفهما صوتين جديدين يمكن للعملاء استخدامهما لبدء إجراءات Alexa Routines".



ويمكنك من خلال هذا التحديث أن تقم بتعيين روتين يمكن Alexa من إرسال إشعار إليك عندما تصدر الغسالة صوتًا للإشارة إلى انتهاء غسيلك، أو اطلب من Alexa تذكيرك بإيقاف تشغيل الحوض إذا ترك الأطفال المياه جارية بطريق الخطأ بعد تنظيف أسنانهم بالفرشاة.



وتعد Alexa Routines هي اختصارات توفر وقت المستخدمين من خلال تجميع مجموعة من الإجراءات معًا حتى لا تضطر إلى طلب كل منها على حدة.



