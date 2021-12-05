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الشجاعية يستعيد لاعبه البارز .. والشاطئ يغيب عنه لاعبين

05 كانون أول / ديسمبر 2021 08:54

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استعاد فريق نادي اتحاد الشجاعية خدمات مهاجمه علاء عطية, بعد تعافيه من الإصابة ليكون جاهزاً لمواجهة الشاطئ, غداً في ختام منافسات الجولة الأولي من الدوري الممتاز.

وانتظم عطية في تدريبات الفريق الأسبوع الماضي, لكن من الصعب أن يدفع به المدرب هيثم حجاج أساسياً لعدم جاهزيته البدنية بصورة كاملة, ليكون إضافة للفريق في المسابقة.

وعلى الصعيد الأخر, يفتقد فريق خدمات الشاطئ لاعبيه محمود أبو الخير وعمر الجيش, بسبب عقوبة الإيقاف لحصول الأول على بطاقة حمراء في أخر مباراة الموسم الماضي, والثاني لتراكم البطاقات الصفراء.

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