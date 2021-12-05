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لعدة ساعات

إيقاف محطة توليد كهرباء غزة لعدة ساعات لأعمال صيانة

05 كانون أول / ديسمبر 2021 09:06

غزة- الرأي

أعلنت شركة كهرباء غزة صباح الأحد، عن توقف محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة لأعمال صيانة داخلية.

وذكرت الشركة في تصريح وصل "الرأي" نسخة عنه، أنها تقوم بصيانة داخلية طارئة بالمحطة استوجبت ايقاف تدفق التيار الكهربائي بشكل كامل "لحين الانتهاء من تنفيذ العمليات الفنية المرتبطة بذلك".

وقالت إن هذا الأمر الذي قد يستمر عدة ساعات، لافتة أن شركة توزيع الكهرباء تعتمد حاليا على إمدادات الكهرباء من داخل الخط الأخضر فقط وهي تقدر بـ (120 ميجاوات).

ودعت شركة كهرباء غزة المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص "لأن الحدث خارج عن نطاق مسؤوليتها".

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