"التقنية": طلاب الإعلام يشاركون في دوري مناظرات الجامعات بغزة

شارك فريق من طلبة الإعلام والفنون التطبيقية في كلية فلسطين التقنية #بدوري_الجامعات #فلسطينيات #نادي_المناظرات قطاع غزة
بين الجامعات الفلسطينية، والذي نظمته مؤسسة (فلسطينيات) وبتمويل من "أولف بالما" السويدية وذلك أمس في مطعم اللايت هاوس بمدينة غزة
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و شارك في المناظرات فرق طلابية من ثماني جامعات من قطاع غزة
وهي :(جامعة الأزهر-جامعة الأقصى-الجامعة الإسلامية –جامعة القدس المفتوحة- جامعةالإسراء- كلية فلسطين التقنية_الكلية الجامعية)
وأوضح د. خالد أبو قوطة رئيس قسم الإعلام والفنون التطبيقية أن مشاركة الكلية تأتي ضمن الاهتمام بالأنشطة اللامنهجية وذلك لتعزيز مهارات الطلبة وأسلوبهم في الحوار الراقي، وتطوير قدراتهم على إدارة النقاش وبناء المعلومات وتقبّل الآخرين وتعزيز مفهوم الاختلاف وهو ما سينعكس بالتأكيد على مستوى ثقافة الطلبة.
ونوه د. أبو قوطة أنه تم اختيار فريق من طلبة قسم الإعلام وهم :(أحمد أبو قاسم –محمد صقر –مصطفى الجبور-هبة عباس-بيسان الخالدي)وذلك لتمثيل الكلية في المشاركة بدوري الجامعات.
يذكر بأن المقولات التي تناظرت عليها الفِرق هي: الأولى "هذا المجلس يرى أن هجرة الشباب من قطاع غزة
إلى الخارج يضرّ بمستقبل القضية الفلسطينية" بين فريقي جامعتي القدس المفتوحة "مؤيد" والإسراء "معارض، والثانية "هذا المجلس يرى أن التعليم عن بُعد بسبب جائحة كورونا
أثّر سلبًا على أداء ومهارات الطلبة، بين جامعة الأقصى "مؤيد" والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية "معارض
و المناظرة الثالثة بعنوان "هذا المجلس يرى أن المؤثرين الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي ساهموا في ترويج خطاب الكراهية" بين فريق كلية فلسطين التقنية "مؤيد" وجامعة فلسطين "معارض"، والرابعة "هذا المجلس يرى أن الانتماء
للأحزاب السياسية يحدّ من تفكير الشباب الفلسطيني" بين فريقي جامعة الأزهر "مؤيد" والإسلامية "معارض"