"التقنية": طلاب الإعلام يشاركون في دوري مناظرات الجامعات بغزة

10:10النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2133) الأحد 5/12/2021

10:18الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منزله جنوب القدس

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